Матч-огонь. "Урал" вырвал победу у "Енисея" в концовке, проигрывая 0:2

"Урал" одержал волевую победу над "Енисеем" в матче 22-го тура премьер-лиги (3:2). Голами в составе красноярского клуба отметились защитник Дмитрий Ятченко и хавбек Александр Зотов. У "шмелей" отличились полузащитник Николай Димитров, а также форварды Павел Погребняк и Андрей Панюков.

"Урал" набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, "Енисей" с 12 баллами остался на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Енисей" (Красноярск) - 3:2 (0:1)

Голы: Ятченко, 21 - с пенальти (0:1). Зотов, 63 (0:2). Димитров, 72 (1:2). Погребняк, 85 (2:2). Панюков, 86 (3:2).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Страндберг, Меркулов, Димитров (Араторе, 81), Бумаль (Погребняк, 68), Бикфалви, Егорычев (Жигулев, 83), Эль-Кабир, Панюков.

"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Данченко (Костюков, 84), Торбинский (Комолов, 46), Сарр, Зотов, Саркисов (Савичев, 58), Кутьин.

Предупреждения: Страндберг, 13. Торбинский, 25. Данченко, 83. Костюков, 90+2.

Судьи: Турбин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

7 апреля. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

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