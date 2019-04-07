"Матч был бомба!" Панюков - о победе над "Енисеем"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков после победы над "Енисеем" в матче 22-го тура премьер-лиги (3:2) заявил, что его команда не опустила руки, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. 24-летний форвард забил победный гол в этой игре.

- Привет, ребята! Только вышел из душа и хотел бы поделиться впечатлениями от матча, - сказал Панюков в видеообращении, опубликованном в Твиттере "Урала". - Матч был бомба! Два - ноль проигрывали, нам чего-то не хватало в первой тайме. Но не опустили руки и выиграли. Спасибо за поддержку! Это только начало. Будем старться и биться. Приходите и поддерживайте нас!

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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