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Массовые задержания фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

13:39
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В рамках 18-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет со «Спартаком». Стало известно, что перед матчем была задержана большая группа фанатов московской команды, которые приехали в Санкт-Петербург.

В интернете появилось видео того, как проходит работу полиции по пресечению правонарушений. Как утверждало сообщество болельщиков «Спартака» в Twitter, «по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин были задержаны сотни болельщиков».

Игра состоится сегодня, 1 декабря. Начало в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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