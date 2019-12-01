Массовые задержания фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

В рамках 18-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет со «Спартаком». Стало известно, что перед матчем была задержана большая группа фанатов московской команды, которые приехали в Санкт-Петербург.

В интернете появилось видео того, как проходит работу полиции по пресечению правонарушений. Как утверждало сообщество болельщиков «Спартака» в Twitter, «по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин были задержаны сотни болельщиков».

Игра состоится сегодня, 1 декабря. Начало в 19.00 по московскому времени.

Крепилово кб в Питере сегодня ночью. Как будто особо опасную ОПГ обезвреживают. pic.twitter.com/fFlR0TUVSV — Ofnews (@okolofnews) December 1, 2019

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