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Масалитин: «Изидор не заменит Малкома в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин оценил дебют французского нападающего Вильсона Изидора за «Зенит».

«Конечно, Изидор не заменит Малкома. Да, он забил в дебютной игре, но мне показалось, что там был офсайд, хотя исполнил он неплохо. По одной игре не судят, надо будет дальше смотреть на его выступления. Зачем «Локомотиву» нужно было держать в команде человека, который не хочет играть? Пора прекращать такие выходки, с Норманном было то же самое», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

Малком в летнее трансферное окно перебрался из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005340454_masalitin_izidor_ne_zamenit_malkoma
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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И К Ж
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