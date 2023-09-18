Борис Игнатьев: «Бабич — герой тура»
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев после матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (1:0) высказал мнение об игроках красно-белых — Срджане Бабиче, Антоне Зиньковском и Тео Бонгонде.
— Герой тура?
— Бабич. Классный центральный защитник, который в матче против «Сочи» со своими прямыми обязанностями справился безупречно, а в компенсированное время еще и победный гол забил, прервав неудачную серию «Спартака». Помимо Бабича отмечу Зиньковского, который после выхода на замену явно усилил игру. Знаете, некоторые идут в обводку ради обводки, хотят вистов от болельщиков. Это не про Антона.
— Разве?
— Конечно! Он тонко чувствует, когда отдать пас, а когда пойти в дриблинг, чтобы потом создать момент для партнера. Нравится мне и Бонгонда. В первых матчах он был особенно хорош. Да и сейчас держит планку. Сразу вписался в командную игру. Раскрашивает ее финтами, обостряющими передачами и голами.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 8 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют против «Динамо» 23 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1