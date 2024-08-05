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Масалитин удивился результатам ЦСКА на старте сезона

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил старт команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не могу сказать, что третье место ЦСКА на старте сезона стало большим сюрпризом. Но по игре к команде есть вопросы, а результатами, скорее, даже удивлен.

Заметны проблемы в организации игры, в начале атаки, исходящем от защитников. В средней линии видны какие-то наметки, но пока получается со скрипом. Очень много невынужденных потерь в простых ситуациях. Организация атакующих действий оставляет желать лучшего. Футболисты пока не притерлись друг к другу и не понимают многих ходов", — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После 3-х туров чемпионата России-2024 армейцы с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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