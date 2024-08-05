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Логашов считает, что «Спартак» был лучше при Федуне

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Экс-защитник сборной России Арсений Логашов считает, что под руководством Леонида Федуна дела в московском «Спартаке» шли лучше.

«При Федуне в «Спартаке» было лучше? Я думаю, что да. Но, опять-таки, «Спартак» — такая команда, которая собирает возле себя слишком много ненужного внимания. Можно собирать, как «Зенит»: трансферами, результатами. А можно, как «Спартак» — своей трансферной политикой и «достижениями», — цитирует Логашова «РБ Спорт».

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, а в августе 2022 года российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о выкупе у бизнесмена 100% акций клуба. Под руководством Федуна красно-белые 1 раз стали чемпионами (2016/17) и выиграли 1 Кубок России (2021/22), а также 6 раз завоевывали серебряные медали РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Арсений Логашов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Масалитин удивился результатам ЦСКА на старте сезона
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
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Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Зенит

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