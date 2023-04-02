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Масалитин: «Будь у «Факела» больше мастерства, то матч закончился бы с неприятным для ЦСКА счетом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от победы армейцев над «Факелом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Впечатления от матча двоякие. В первом тайме преимущество ЦСКА вопросов не вызывало: владели инициативой, мяч держался, неплохой прессинг, создавали моменты, у Чалова, у Зайнутдинова. У «Факела» практически шансов не было, но во втором тайме все поменялось. Будь у «Факела» больше мастерства, то игра закончилась бы с неприятным для ЦСКА счетом, но помощь пришла откуда не ждали. Пошел навес, мяч удачно отскочил от Заболотного — и Обляков оказался в нужном месте и забил. После второго гола, конечно, полегче ЦСКА стало», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» идет на 14-й строчке (17 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-bud-u-fakela-bolshe-masterstva-igra-by-zakonchilas-s-nepriyatnym-dlya-cska-schyotom-240261/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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П
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