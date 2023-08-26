Масалитин — о «Спартаке»: «Пока Абаскаль ищет, команда теряет очки»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин ответил на вопрос, можно ли московскую команду назвать фаворитом матча шестого тура РПЛ с «Ахматом».

«Спартак» всегда фаворит, особенно дома. Даже с «Зенитом» он рассматривался как фаворит. Понятно, что Абаскаль ищет сочетания, которые будут приносить пользу. К сожалению, эти эксперименты пока хорошего не приносят — «Спартак» начал терять очки. Надо остановиться на игре, выбрать основной состав и наигрывать его. Понятно, что может кто-то выпадать, заменять его одним игроком. Но не так, что каждая игра — это сзади новое сочетание, в середине новое сочетание. К добру эти перестановки не приводят. Пока Абаскаль ищет, «Спартак» теряет очки», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Матч между командами пройдет 26 августа на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Ахмат» идет на 9-й позиции (6 очков).