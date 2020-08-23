Марко Николич: «Могли забить второй мяч и победить, но вместо этого пропустили»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) посетовал на большое количество травмированных в команде.

— В этом матче у нас было много травм, — сказал Николич. — Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов. Не знаю, на какой срок выбыли игроки, но команда с ними. Важно это сказать — мы поддерживаем ребят!

Я не буду обсуждать игроков индивидуально, у «Спартака» было больше энергии. Мы могли забить второй мяч и победить, но вместо этого пропустили. (Дмитрий Зеленов)