Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. 24 апреля итальянец перенес операцию на колене.

Стали известны приблизительные сроки восстановления Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.



Узнать: https://t.co/fZ7WuRbqTL pic.twitter.com/dr3Cjc6ECy – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 26 апреля 2019 г.

- Сине-бело-голубые желают Клаудио скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле! - говорится в сообщении пресс-службы петербуржцев.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола.

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