Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. 24 апреля итальянец перенес операцию на колене.
Стали известны приблизительные сроки восстановления Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.
Узнать: https://t.co/fZ7WuRbqTL pic.twitter.com/dr3Cjc6ECy
– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 26 апреля 2019 г.
Стали известны приблизительные сроки восстановления Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.
Узнать: https://t.co/fZ7WuRbqTL pic.twitter.com/dr3Cjc6ECy
- Сине-бело-голубые желают Клаудио скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле! - говорится в сообщении пресс-службы петербуржцев.
Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-04-26-klaudio-markizio-propustit-ot-chetyrekh-do-shesti-mesyatsev.htm