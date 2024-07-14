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Сегодня, 11:25

Марио Личка: «Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном усилении состава команды.

— Есть ли понимание, кто из вратарей начнет игру с «Факелом» с первых минут?

— Мы пока не знаем. Узнаем за день до игры. Лунев и Лещук — хорошие голкиперы. Марцел будет решать вместе с тренером вратарей.

— Много слухов было вокруг команды, что «Динамо» ищет игроков с российским паспортом: мелькали фамилии Миранчука, Зиньковского, Облякова.

— Этими вопросами занимается клуб. Нам нужно точечное усиление. На данный момент никто из новичков не пришел, кроме Лунева. Надеюсь, скоро трансферы будут. Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции. У нас много вариантов.

20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

ФК Динамо (Москва)
Марио Личка
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Марио Личка заявил, что «Динамо» будет не хватать Бальбуэны на старте сезона
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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