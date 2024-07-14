Марио Личка: «Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции»
Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном усилении состава команды.
— Есть ли понимание, кто из вратарей начнет игру с «Факелом» с первых минут?
— Мы пока не знаем. Узнаем за день до игры. Лунев и Лещук — хорошие голкиперы. Марцел будет решать вместе с тренером вратарей.
— Много слухов было вокруг команды, что «Динамо» ищет игроков с российским паспортом: мелькали фамилии Миранчука, Зиньковского, Облякова.
— Этими вопросами занимается клуб. Нам нужно точечное усиление. На данный момент никто из новичков не пришел, кроме Лунева. Надеюсь, скоро трансферы будут. Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции. У нас много вариантов.
20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -