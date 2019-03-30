Мануэл Фернандеш: "У меня контракт до июня. Готов помогать "Локо"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о ситуации со своим контрактом.
В пятницу генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что зимой Фернандеш сообщил руководству о желании покинуть клуб летом. Португалец выступает за железнодорожников с 2014 года.
– У меня контракт до июня. Сейчас у меня нет травмы, я готов играть и хочу "Локомотиву".
– Что важнее для "Локо" – Кубок или чемпионат?
– Оба турнира. Хотя чемпионат может дать возможность сыграть в Лиге чемпионов. (Ярослав Сусов)
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