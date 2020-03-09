Мамаев дебютировал за «Ростов» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дебютировал в официальных матчах за свой новый клуб. Он вышел на замену во втором тайме по ходу матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.

Мамаев не выходил на поле с 7 октября 2018 года. Тогда «Краснодар», за который он выступал, уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» (1:2), а хавбек забил с пенальти на 81-й минуте.

Мамаев подписал контракт с «Ростовом» в сентябре 2019-го. 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.