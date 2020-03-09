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Мамаев дебютировал за «Ростов» в матче с ЦСКА

15:24
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дебютировал в официальных матчах за свой новый клуб. Он вышел на замену во втором тайме по ходу матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.

Мамаев не выходил на поле с 7 октября 2018 года. Тогда «Краснодар», за который он выступал, уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» (1:2), а хавбек забил с пенальти на 81-й минуте.

Мамаев подписал контракт с «Ростовом» в сентябре 2019-го. 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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