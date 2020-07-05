Малком обратился к подписчикам паблика и напомнил о матче с «Краснодаром»
5 июля 2020, 14:56
Нападающий «Зенита» Малком обратился к подписчикам популярного футбольного паблика «433». Форвард призвал обратить внимание на сегодняшний матч 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара».
«Привет, фанаты «433»! Не забудьте о нашей сегодняшней игре с «Краснодаром». Вперед!» — сказал Малком.
Hey 433 fans??— 433 (@433) July 5, 2020
Malcom has a message for you ? pic.twitter.com/5h2uuaqVks
Игра «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 20.30. Петербуржцы в случае победы обеспечат себе второй чемпионский титул подряд.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...