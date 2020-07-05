РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Малком обратился к подписчикам паблика и напомнил о матче с «Краснодаром»

5 июля 2020, 14:56
Малком. Фото Twitter
Малком. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Зенита» Малком обратился к подписчикам популярного футбольного паблика «433». Форвард призвал обратить внимание на сегодняшний матч 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара».

«Привет, фанаты «433»! Не забудьте о нашей сегодняшней игре с «Краснодаром». Вперед!» — сказал Малком.

Игра «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 20.30. Петербуржцы в случае победы обеспечат себе второй чемпионский титул подряд.

Краснодар — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир