Маклаков назвал ужасной игру «Спартака» в матче против «Пари НН»: «Я бы убрал с поля половину игроков»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 29-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Конечно, результат матча досадный. Непонятно, почему не бились. Ужасная игра. Как это исправлять? Я бы убрал с поля половину игроков, которые не несут никакой функции: ни полезной, ни вредной — они просто ходят. Лучше смотреть на красивых девушек, чем на бродячих футболистов. Пусть каждый для себя поймет, про кого я говорю», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Красно-белые отстают от идущего вторым ЦСКА на 1 очко.