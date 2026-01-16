Лусиано поделился первыми впечатлениями от ЦСКА: «Нравится игровая идея Челестини»

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду поделился первыми впечатлениями от нахождения в клубе.

«Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Еще мне нравится игровая идея главного тренера», — сказал футболист в интервью пресс-службе ЦСКА.

11 января армейцы объявил о переходе нападающего из «Зенита». 24-летний аргентинец подписал контракт с красно-синими до лета 2030 года.

После 18 туров московский клуб с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.