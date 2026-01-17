Кордоба из-за повреждения не приступил к тренировкам «Краснодара» на сборе

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба из-за повреждения не тренируется с командой на сборе.

«Джон получил повреждение в матче с ЦСКА. [Восстановление] чуть затянулось. Но скоро у него будет медобследование, и там уже определимся, когда он будет работать», — цитирует matchtv.ru главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

7 декабря «Краснодар» одержал победу над ЦСКА (3:2) в домашнем матче 18-го тура РПЛ.

32-летний колумбиец в сезоне-2025/26 провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.