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Кордоба из-за повреждения не приступил к тренировкам «Краснодара» на сборе

Руслан Минаев

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба из-за повреждения не тренируется с командой на сборе.

«Джон получил повреждение в матче с ЦСКА. [Восстановление] чуть затянулось. Но скоро у него будет медобследование, и там уже определимся, когда он будет работать», — цитирует matchtv.ru главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

7 декабря «Краснодар» одержал победу над ЦСКА (3:2) в домашнем матче 18-го тура РПЛ.

32-летний колумбиец в сезоне-2025/26 провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: matchtv.ru
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Джон Кордоба
Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Иван Обляков

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 7
П
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