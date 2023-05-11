Таранов заявил, что ему нравится работа Осинькина

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов сообщил, что следит за самарской команды и высказался о работе главного тренера Игоря Осинькина.

«Мне очень нравится работа Осинькина, читаю его интервью, он мне симпатичен как тренер. Не знаю, что происходит в команде, но хотелось бы послушать, как Игорь Витальевич беседует с ребятами, какие тренировки дает, побыть внутри процесса. Молодые ребята показывают интересный красивый футбол — это, конечно, заслуга тренера. Думал даже попросить о стажировке в «Крыльях», но сейчас не время. Надеюсь, что команда исправит турнирное положение. Парням сейчас не удается удержать или реализовать преимущество, но выкладываются они на полную. Мне не нравится судить со стороны, поэтому я не стал ТВ-экспертом, не люблю строить догадки. Плохо, что не удалось сохранить тех игроков, которые были в прошлом году. Может, это и плюс для клуба — продали, заработали, но в итоге опять нет сплоченного костяка, который играет хотя бы года три. Тут, кстати, опять можно вспомнить Акинфеева: он остался и стал легендой. В «Крыльях», царство небесное, много играл Ковба, был настоящим самарцем, хоть и с белорусским паспортом. Но, будем верить, что Осинькин найдет подходящие слова и для команды, и для болельщиков», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года, его соглашение рассчитано до июня 2025-го. Под руководством тренера самарская команда провела 118 официальных матчей, одержав 62 победы при 37 поражениях и 19 ничейных результатах.