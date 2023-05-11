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Сегодня, 18:11

Таранов заявил, что ему нравится работа Осинькина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов сообщил, что следит за самарской команды и высказался о работе главного тренера Игоря Осинькина.

«Мне очень нравится работа Осинькина, читаю его интервью, он мне симпатичен как тренер. Не знаю, что происходит в команде, но хотелось бы послушать, как Игорь Витальевич беседует с ребятами, какие тренировки дает, побыть внутри процесса. Молодые ребята показывают интересный красивый футбол — это, конечно, заслуга тренера. Думал даже попросить о стажировке в «Крыльях», но сейчас не время. Надеюсь, что команда исправит турнирное положение. Парням сейчас не удается удержать или реализовать преимущество, но выкладываются они на полную. Мне не нравится судить со стороны, поэтому я не стал ТВ-экспертом, не люблю строить догадки. Плохо, что не удалось сохранить тех игроков, которые были в прошлом году. Может, это и плюс для клуба — продали, заработали, но в итоге опять нет сплоченного костяка, который играет хотя бы года три. Тут, кстати, опять можно вспомнить Акинфеева: он остался и стал легендой. В «Крыльях», царство небесное, много играл Ковба, был настоящим самарцем, хоть и с белорусским паспортом. Но, будем верить, что Осинькин найдет подходящие слова и для команды, и для болельщиков», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года, его соглашение рассчитано до июня 2025-го. Под руководством тренера самарская команда провела 118 официальных матчей, одержав 62 победы при 37 поражениях и 19 ничейных результатах.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-mne-ochen-nravitsya-rabota-osinkina-nadeyus-chto-krylya-ispravyat-turnirnoe-polozhenie-250135/
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Краснодар

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