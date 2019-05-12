Луиш Нету: "Заканчиваю свое приключение в "Зените" на отличной ноте"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от чемпионства.

– Чем отличается этот титул от предыдущих?

– Это немного ностальгическое чувство для меня. Я чувствую, что это конец большого приключения, которое было у меня в "Зените". Я, конечно, рад, что смог закончить его на такой хорошей ноте. За шесть с половиной лет мы, получается, пришли к пятому по счету чемпионству.

– Что вы хотите сказать болельщикам, которые будут провожать вас со слезами на глазах?

– Насчет прощания, я, конечно, буду ждать последнего матча. Это будет уже официально. Сейчас я могу сказать, что болельщики были важны для нас на протяжении всего этого сезона. Они поддерживали меня все время, пока я был здесь. Болельщики это лучшее, что есть у нашей команды.

– Сегодня в городе ваш друг Данни. Вы идете ужинать?

– Сегодня нет, но я уже поужинал позавчера вместе с ним. Оставшиеся два дня мы семьями будем все вместе.

– Можете по-русски?

– "Зенит" – чемпион.

– Три выходных, чем будете заниматься?

– Не знаю. Как жена захочет. Я думаю, будем праздновать. Спасибо большое.