20:08 | Футбол — РПЛ

Лучше Кононова первые семь туров в "Спартаке" провел только один тренер

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В первых семи матчах чемпионата под руководством Олега Кононова "Спартак" одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Это повторение второго результата для тренера-новичка красно-белых в чемпионатах России.

В 2006 году 17 баллов набрал Владимир Федотов, сменивший по ходу турнира Александра Старкова. Рекордом клуба на этом отрезке по-прежнему владеет Станислав Черчесов, стартовавший в шести побед в семи матчах при одной ничьей во Владивостоке. (Кирилл Бурдаков)

Первые семь туров новых тренеров "Спартака" в чемпионатах России

Тренер

Сезон

В

Н

П

М

О

Станислав Черчесов

2007

6

1

0

15-5

19

Владимир Федотов

2006

5

2

0

21-10

17

Олег Кононов

2018/19

5

2

0

14-5

17

Георгий Ярцев

1996

5

1

1

10-2

16

Массимо Каррера

2016/17

5

0

2

11-6

15

Мурат Якин

2014/15

5

0

2

12-9

15

Олег Романцев

1997

4

2

1

13-4

14

Невио Скала

2004

4

2

1

18-10

14

Александр Старков

2004

3

3

2

11-8

14

Валерий Карпин

2009

4

1

2

15-6

13

Дмитрий Аленичев

2015/16

4

1

2

11-7

13

Унаи Эмери

2012/13

4

0

3

12-12

12

Андрей Чернышов

2003

4

0

3

15-16

12

Валерий Карпин

2012/13

3

2

2

10-8

11

Микаэль Лаудруп

2008

2

4

1

11-10

10

Владимир Федотов

2003

2

2

3

5-8

10

Дмитрий Гунько

2013/14

1

1

5

3-11

4

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр

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