Лучше Кононова первые семь туров в "Спартаке" провел только один тренер

В первых семи матчах чемпионата под руководством Олега Кононова "Спартак" одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Это повторение второго результата для тренера-новичка красно-белых в чемпионатах России.
В 2006 году 17 баллов набрал Владимир Федотов, сменивший по ходу турнира Александра Старкова. Рекордом клуба на этом отрезке по-прежнему владеет Станислав Черчесов, стартовавший в шести побед в семи матчах при одной ничьей во Владивостоке. (Кирилл Бурдаков)
Первые семь туров новых тренеров "Спартака" в чемпионатах России
|
Тренер
|
Сезон
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Станислав Черчесов
|
2007
|
6
|
1
|
0
|
15-5
|
19
|
Владимир Федотов
|
2006
|
5
|
2
|
0
|
21-10
|
17
|
Олег Кононов
|
2018/19
|
5
|
2
|
0
|
14-5
|
17
|
Георгий Ярцев
|
1996
|
5
|
1
|
1
|
10-2
|
16
|
Массимо Каррера
|
2016/17
|
5
|
0
|
2
|
11-6
|
15
|
Мурат Якин
|
2014/15
|
5
|
0
|
2
|
12-9
|
15
|
Олег Романцев
|
1997
|
4
|
2
|
1
|
13-4
|
14
|
Невио Скала
|
2004
|
4
|
2
|
1
|
18-10
|
14
|
Александр Старков
|
2004
|
3
|
3
|
2
|
11-8
|
14
|
Валерий Карпин
|
2009
|
4
|
1
|
2
|
15-6
|
13
|
Дмитрий Аленичев
|
2015/16
|
4
|
1
|
2
|
11-7
|
13
|
Унаи Эмери
|
2012/13
|
4
|
0
|
3
|
12-12
|
12
|
Андрей Чернышов
|
2003
|
4
|
0
|
3
|
15-16
|
12
|
Валерий Карпин
|
2012/13
|
3
|
2
|
2
|
10-8
|
11
|
Микаэль Лаудруп
|
2008
|
2
|
4
|
1
|
11-10
|
10
|
Владимир Федотов
|
2003
|
2
|
2
|
3
|
5-8
|
10
|
Дмитрий Гунько
|
2013/14
|
1
|
1
|
5
|
3-11
|
4
Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр