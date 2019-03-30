Лучше Кононова первые семь туров в "Спартаке" провел только один тренер

В первых семи матчах чемпионата под руководством Олега Кононова "Спартак" одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Это повторение второго результата для тренера-новичка красно-белых в чемпионатах России.

В 2006 году 17 баллов набрал Владимир Федотов, сменивший по ходу турнира Александра Старкова. Рекордом клуба на этом отрезке по-прежнему владеет Станислав Черчесов, стартовавший в шести побед в семи матчах при одной ничьей во Владивостоке. (Кирилл Бурдаков)

Первые семь туров новых тренеров "Спартака" в чемпионатах России

Тренер Сезон В Н П М О Станислав Черчесов 2007 6 1 0 15-5 19 Владимир Федотов 2006 5 2 0 21-10 17 Олег Кононов 2018/19 5 2 0 14-5 17 Георгий Ярцев 1996 5 1 1 10-2 16 Массимо Каррера 2016/17 5 0 2 11-6 15 Мурат Якин 2014/15 5 0 2 12-9 15 Олег Романцев 1997 4 2 1 13-4 14 Невио Скала 2004 4 2 1 18-10 14 Александр Старков 2004 3 3 2 11-8 14 Валерий Карпин 2009 4 1 2 15-6 13 Дмитрий Аленичев 2015/16 4 1 2 11-7 13 Унаи Эмери 2012/13 4 0 3 12-12 12 Андрей Чернышов 2003 4 0 3 15-16 12 Валерий Карпин 2012/13 3 2 2 10-8 11 Микаэль Лаудруп 2008 2 4 1 11-10 10 Владимир Федотов 2003 2 2 3 5-8 10 Дмитрий Гунько 2013/14 1 1 5 3-11 4

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр