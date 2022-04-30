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30 апреля, 23:18

«Одним словом — кайф». Сергеев рассказал об эмоциях от чемпионства

Нападающий «Зенита» Сергеев выиграл первый в карьере чемпионский титул
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал об эмоциях от первого в карьере чемпионского титула.

«Кайф. Одним словом — кайф. Для меня это первое чемпионство. Мы сделали праздник. Всех с победой! «Зенит» — чемпион!

Конечно, приятно забивать в чемпионской игре. Словами не описать. Это кайф», — сказал Сергеев в интервью клубной пресс-службе.

 

Сергеев перешел в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов».

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rAg_yF5A8xU
Иван Сергеев
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Крылья Советов

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Краснодар

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Спартак

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Горан Чаушич

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