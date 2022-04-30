Нападающий «Зенита» Сергеев выиграл первый в карьере чемпионский титул

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал об эмоциях от первого в карьере чемпионского титула.

«Кайф. Одним словом — кайф. Для меня это первое чемпионство. Мы сделали праздник. Всех с победой! «Зенит» — чемпион!

Конечно, приятно забивать в чемпионской игре. Словами не описать. Это кайф», — сказал Сергеев в интервью клубной пресс-службе.

Сергеев перешел в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов».

«Зенит» стал чемпионом России четвертый раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга восемь побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022) и одна в чемпионате СССР (1984).