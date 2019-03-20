"Локомотив" сыграет с "Уфой" на сборе в Сочи

В среду "Локомотив" отправился в Сочи, где проведет сбор во время паузы на матчи сборных. Как сообщает официальный сайт железнодорожников, 25 марта красно-зеленые проведут товарищеский матч с "Уфой".

В Сочи прилетели 24 футболиста:

Вратари: Никита Медведев, Антон Коченков

Защитники: Бенедикт Хеведес, Брайан Идову, Тарас Михалик, Ведран Чорлука, Артур Черный, Иннокентий Самохвалов, Борис Ротенберг.

Полузащитники: Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Александр Коломейцев, Мацей Рыбус, Мануэл Фернандеш, Хвича Кварацхелия, Дмитрий Рыбчинский, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Никита Дорофеев, Алексей Миронов, Николай Титков, Станислав Магкеев.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Эдер.

Сегодня "Локомотив" начал мини-сбор в Сочи.

Ближайшие несколько дней у молодежи есть хорошие шансы проявить себя 😉 pic.twitter.com/hazMLQoYmn – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 20 марта 2019 г.

"Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 20 туров.

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