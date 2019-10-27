Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил гол в ворота «Локомотива» на 79-й минуте матча 14-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена».

В одно касание гости прошли оборону, хавбек красно-белых Роман Зобнин нашел полузащитника Зелимхана Бакаева слева в штрафной, прострел вдоль ворот, и Джордан в касание бьет вратарю «Локомотива» Гильерме под опорную с нескольких метров.

? Джордан Ларссон ударом в касание отправляет второй мяч в ворота железнодорожников.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоСпартакhttps://t.co/oWI33uZxvX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019

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