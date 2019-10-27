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«Локомотив» — «Спартак»: Ларссон увеличил преимущество гостей

18:09
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил гол в ворота «Локомотива» на 79-й минуте матча 14-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена».

В одно касание гости прошли оборону, хавбек красно-белых Роман Зобнин нашел полузащитника Зелимхана Бакаева слева в штрафной, прострел вдоль ворот, и Джордан в касание бьет вратарю «Локомотива» Гильерме под опорную с нескольких метров.

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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