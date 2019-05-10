"Локомотив" – "Рубин": правильно ли назначен пенальти?

На 3-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Рубин" арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей.

Судья правильно определил, что полузащитник казанской команды Вячеслав Подберезкин рукой ударил Алексея Миранчука, и что нарушение правил произошло в пределах штрафной площади. В итоге рефери наказал Подберезкина 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр Бобров)

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