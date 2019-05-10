"Локомотив" разгромил "Рубин"

"Локомотив" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России разгромил "Рубин" (4:0).
В составе железнодорожников отличились Антон Миранчук (с пенальти), Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия.
Казанцы с 55-й минутой играли в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Вячеслава Подберезкина, а на 83-й Игорь Коновалов пробил мимо с пенальти.
Команда Юрия Семина с 52 очками занимает вторую строчку в РПЛ, на 5 баллов опережая "Краснодар". "Рубин" (35 очков) расположился на 10-м месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 4:0 (2:0)
Голы: Ант.Миранчук, 3 - с пенальти (1:0). Смолов, 10 (2:0). Крыховяк, 73 (3:0). Кварацхелия, 87 (4:0).
Нереализованный пенальти: Иг.Коновалов, 83 (мимо).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев (Идову, 90), Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Лапшов, 88), Рыбус, Ал.Миранчук (Кварацхелия, 78), Крыховяк, Жемалетдинов, Ант.Миранчук, Смолов.
"Рубин" (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Подберезкин, Башкиров (Могилевец, 74), Иг.Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78).
Предупреждения: Подберезкин, 3. Жемалетдинов, 66. Сагитов, 79. Рыбус, 82.
Удаление: Подберезкин, 55.
Судьи: Безбородов. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).
10 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена".
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