«Локомотив» продлил контракт с защитником Погостновым

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Егором Погостновым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Погостнов является воспитанником клуба. В текущем сезоне 18-летний защитник провел 10 матчей за молодежную команду железнодорожников и дебютировал за главную команду — на его счету два матча за основу «Локомотива».

«Мы очень рады, что продлили наше сотрудничество с Егором, — сказал генеральный директор клуба Владимир Леонченко. — Мы большое внимание уделяем развитию Академии. Для нас очень важно, чтобы футболисты дорастали до основного состава. Егор прошел этот путь, прошел достаточно быстро. Заиграл в молодежном составе и уже вышел в основном. Он заслужил право продления трудового договора. Мы желаем, чтобы его карьера в «Локомотиве» была как можно успешнее. При переговорах важна позиция игрока, чего он хочет. Не будем скрывать, что Егор уже себя проявил, на него обратили внимание. Для нас очень важно, что у Егора не было сомнений, что надо продолжать сотрудничать с «Локомотивом» и развивать свою карьеру здесь».