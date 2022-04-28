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«Сочи» опубликовал тизер фильма о первом тренере Сергея Терехова

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«Сочи» опубликовал тизер фильма о первом тренере Сергея Терехова Алексее Попове, сообщает пресс-служба.

Это будет первый фильм из цикла «Мой первый тренер», которым занимается медиа-команда «Сочи».

«Мы будем рассказывать о детских тренерах игроков основной команды, о людях, их судьбах, прошлом и настоящем. Посетим родные города и села футболистов, пообщаемся с первыми тренерами футболистов, покажем лица тех, кто дал нашему футболу игроков самого высокого уровня», — говорится в описании.

В текущем сезоне 31-летний Терехов сыграл в 26 матчах за «Сочи» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

 

 

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/tizer-filma-o-pervom-trenere-sergeya-terekhova/
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ФК Сочи
Сергей Терехов
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