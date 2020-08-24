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«Локомотив» назвал сроки возвращения Миранчука

13:29
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» сообщил, когда вернется в строй полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек получил повреждение в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:2). Накануне игры травмировался также Дмитрий Живоглядов.

По информации пресс-службы «Локо», оба футболиста успеют восстановиться в начале сентября во время паузы на матчи сборных.

Также стало известно, что еще один травмированный игрок Дмитрий Баринов порвал крестообразную связку, ему предстоит операция.

По информации итальянских СМИ, этим летом Миранчука хочет приобрести «Аталанта».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22620

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