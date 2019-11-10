Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19.00 (мск).

Полузащитник москвичей Дмитрий Баринов пропускает матч из-за повреждения.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Мурило, Рыбус — Коломейцев, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Мариу — Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Куликов, Тугарев, Магкеев, Смолов.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Камболов, Фернандеш, Вилена — Сулейманов, Берг, Ари.

Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайю, Намли, Игнатьев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».

«Локомотив» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 29 баллов и четвертая строчка.

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