"Енисей" и "Локомотив" определились со стартовымм составами на матч 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ.

"Енисей" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. "Локомотив" с 46 баллами располагается на второй строчке.

​Стартовый состав "Локомотива": Гильерме – Рыбус, Кверквелия, Баринов, Игнатьев – Тарасов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук – Смолов, Фарфан.

Стартвоый состав "Енисея": Нестеренко – Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко – Торбинский, Зотов, Савичев, Хубулов, Сарр – Соболев.