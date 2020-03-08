На 83-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» (1:0) арбитр Кирилл Левников удалил с поля Соломона Кверквелию.

83-я минута матча.

В том эпизоде защитник железнодорожников фактически заменил голкипера, парировав удар по воротам. Его правая рука находилась в неестественном положении, была задрана вверх — в этом случае не имеет значения, что мяч попал в нее рикошетом от своей же ноги.

83-я минута матча.

Но все-таки мнения наших экспертов разошлись — относительно дисциплинарной санкции. Одни считают, что удаление правильное. Другие полагают, что достаточно было показать желтую карточку. Потому что Кверквелия не лишил соперника явной возможности забить гол: ведь Гильерме уже успел переместиться в правый от себя угол.

83-я минута матча.

Есть и третья группа: по их мнению, мяч от ноги защитника уже не летел в ворота, а срикошетил в другом направлении — вверх. Таким образом, и они тоже против того, чтобы квалифицировать действия Кверквелии как лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)