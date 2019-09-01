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Лев Лещенко: «Спартак» имел много желания, но не реализовал моменты»

21:04

Знаменитый артист Лев Лещенко не досмотрел до конца матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1), но все же поделился впечатлениями о встрече.

— Ничего. Все было хорошо. «Спартак» имел много желания, но не реализовал моменты, — сказал он.

— Вы за кого переживали?

— Ни за кого. Я динамовский болельщик. Болел за красивую игру. А футбол получился красивым. (Дмитрий Зимин)

Спартак — Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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