Лев Лещенко: «Спартак» имел много желания, но не реализовал моменты»

Знаменитый артист Лев Лещенко не досмотрел до конца матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1), но все же поделился впечатлениями о встрече.

— Ничего. Все было хорошо. «Спартак» имел много желания, но не реализовал моменты, — сказал он.

— Вы за кого переживали?

— Ни за кого. Я динамовский болельщик. Болел за красивую игру. А футбол получился красивым. (Дмитрий Зимин)