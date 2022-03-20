Лаксальт: «Не сказал бы, что игра у «Динамо» плохая»

Лаксальт заявил, что «Динамо» будет играть лучше после паузы

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) отметил, что встреча получилась сложной.

— Матч был сложным. Мы заработали одно очко. Нам есть, над чем работать, — отметил Лаксальт.

— У «Ростова» есть проблемы с составом, а у «Динамо» — нет. Почему такой результат?

— Сложный был матч. То, что мы пропустили, это осложнило нам игру. Противник закрылся. Мы искали моменты в атаке.

— Кажется, что «Динамо» весной выглядит хуже, чем осенью.

— Не сказал бы, что сейчас намного хуже. Как правило, вторая часть — сложнее. Преследуются какие-то цели. Но не сказал бы, что игра плохая. У нас хороший тренер и коллектив. Уверен, что после паузы на сборные, мы вернемся и будем играть лучше.