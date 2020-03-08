Леонид Слуцкий: «Я отвык оценивать судейство»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Крыльями» (0:1) и оценил судейство.

— Достаточно сложно комментировать сегодняшний матч, потому что в течение первого тайма уже случилось несколько эпизодов, которые повлияли на дальнейший ход встречи, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина». — Это касается и отмененного гола после ВАР, и пропущенного мяча в достаточно, на мой взгляд, полукурьезных обстоятельствах, и удаления Кварацхелии за два нарушения, абсолютно непонятных в центре поля. После этого пытались героически изменить ситуацию, пытались доминировать, не бросили весла, продолжали играть. Но не хватило нам ни игрового, ни кадрового потенциала, чтобы сравнять счет в этой игре.

— Насколько вам мешали моменты, когда судья долго смотрел повторы? Оцените действия судей.

— Я не видел пока эпизод с отмененным голом, поэтому не могу его комментировать. Это основной момент. Судья принял такое решение. По эпизодам с желтыми карточками Кварацхелии: первая карточка у меня вызывает большие вопросы. Это было прямо рядом со мной. Первый эпизод и сразу желтая, наверно можно было не показывать. За последние годы я отвык оценивать судейство, стараюсь оценивать игру нашей команды.