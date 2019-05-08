Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев на пресс-конференции перед матчем 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА подчеркнул, что конкуренция в команде высокая.

– Я очень доволен, что выиграли чемпионат, – начал Мусаев. – Это непередаваемые ощущения, эмоции. Нереальные ощущения.

– Как вы настраиваетесь на ЦСКА?

– ЦСКА – принципиальный соперник. Мы будем выходить и выкладываться на сто процентов, хотим победить.

– Кто вас поздравил после чемпионства?

– Очень много поздравлений – как от болельщиков, так и от родственников. Я очень всем благодарен.

– Насколько остро вы ощущаете конкуренцию в составе?

– "Зенит" – очень сильная команда, и конкуренция серьезная, все футболисты высокого класса, все боремся за место в составе.

– Вы довольны игровым временем?

– За то время, что мне дает тренер, я ему благодарен. Это колоссальный опыт – выходить на большом стадионе, в такой атмосфере. В решающих моментах я стараюсь сделать все возможное. (Гоша Чернов)

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