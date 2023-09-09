Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Легенды «Спартака» обыграли сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя — 2:1.

В составе легенд «Спартака» отметились Андрей Ещенко (4-я минута) и Роман Павлюченко (16-я минута). За сборную мира забил Максим Ромащенко (78-я минута).

Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра была посвящена памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Команду легенд «Спартака» возглавляли Станислав Черчесов и Олег Романцев. Массимо Каррера и Юрий Семин руководили сборной мира.