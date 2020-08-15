Ларссон похвалил болельщиков «Спартака» после победы над «Ахматом»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал новый пост в Instagram после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Какая победа! Доволен своим голом, и фанаты, как всегда были потрясающими. В среду у нас следующая игра», — написал в Instagram Ларссон.

На счету 23-летнего шведа 2 матча за красно-белых в текущем сезоне, два гола и одна результативная передача.