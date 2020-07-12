Лапочкин будет работать на другом матче. РФС поменял ВАР на двух играх

Российский футбольный союз внес изменения в состав двух судейских бригад сегодняшних игр РПЛ. Как стало известно «СЭ», Сергей Лапочкин будет работать видеоарбитром на матче «Динамо» — «Крылья Советов», а не на игре «Краснодар» — «Урал». А Станислав Васильев в том же московском ВАР-центре вместо игры бело-голубых и самарцев будет помогать Кириллу Левникову в роли ВАР на встрече в Краснодаре. (Александр Бобров)

Ранее появилось сообщение о том, что один из российских арбитров делал ставки в букмекерской конторе. Лапочкин якобы был в сговоре с бывшим арбитром Павлом Стипиди, которого подозревают в махинациях на тотализаторе. Также указано, что Стипиди был задержан в Латвии. Сам бывший арбитр в интервью «СЭ» опроверг эту новость.