Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного голкипера «Уфы» Беленова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного голкипера команды Александра Беленова.
«Я думаю, мы завтра будем знать результаты по состоянию Беленова. На второй день МРТ не делается, потому что все воспалено и правильный диагноз обычно не ставится в это время», — цитирует Газизова ТАСС.
Голкипер покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ, вместо него вышел Антон Чичкан.
Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 0
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0