Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного голкипера «Уфы» Беленова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного голкипера команды Александра Беленова.

«Я думаю, мы завтра будем знать результаты по состоянию Беленова. На второй день МРТ не делается, потому что все воспалено и правильный диагноз обычно не ставится в это время», — цитирует Газизова ТАСС.

Голкипер покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ, вместо него вышел Антон Чичкан.

Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.