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Глебов: «У нас есть свои молодые хорошие футболисты, которым нужно где-то время, шансы»

Глебов высказался о ситуации с отъездом легионеров
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением об отъезде легионеров после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Нет чувства, что каждый день можно потерять какого-то игрока? Как работается с этим ощущением?

— Нормально работается. Это жизнь, сейчас сложилась такая ситуация. На это пенять и делать акцент на этом не нужно. Нужно работать, тренироваться, выходить и выигрывать.

— В обороне некоторым парням только по 18-20 лет. Понятно, что и вы ненамного старше, но раньше такие команды называли пионер-отрядом. Как бы вы назвали «Ростов»?

— Думаю, возраст не играет роли. Можно и в 18 хорошо играть и понимать требования, поэтому думаю, что возраст сейчас вообще не проблема. Ребята молодцы, выполняют требования главного тренера. Две игры, четыре очка — считаю достойно.

— Глядя на то, какие легионеры уехали из «Ростова», «Краснодара», нет ощущений, что это немного преувеличенная потеря? «Краснодар» немого потерял, у вас вообще 4 очка из 6 возможных.

— У нас есть свои молодые хорошие футболисты, просто которым нужно где-то время, шансы. Думаю, роль у них большая. Плюс они адаптированы к нашему футболу. Не думаю, что это проблема.

— Наверняка видели, что сейчас активней всего в магазине скупают сахар. Георгиевич на эту тему не шутил?

— Шуток не было. Скупают и скупают.

Футбол
ФК Ростов
Данил Глебов
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