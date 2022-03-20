Игорь Лещук рассказал об обстановке в «Динамо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Можем поговорить об этом странном матче?

— Почему странном?

— Такой показалась игра «Динамо» против такого «Ростова».

— Сидели в обороне. Команда очень хорошо играла в обороне. Это было тяжело. Нормальная обстановка в команде, взяли очко. Думаю, это будет важное очко в конце сезона.

— По иностранцам как ситуация, обсуждали внутри команды?

— У всех нормальное настроение. Все, кто уезжает в сборную, готовы вернуться. Что у них в головах я не знаю. Когда мы с ними общались, они сказали, что все нормально.

— Сегодня, возможно, был последний матч Шиманьски за «Динамо». Общались с ним на эту тему? Было ощущение, что трибуны провожали его сегодня.

— По крайней мере в команде он ничего об этом не говорил. Что у них в головах знают только они сами, их семьи и все. В команде все ждут ребят назад.

— Известно, что сейчас с Иваном Ордецом?

— Это лучше спрашивать у Ордеца.

— Как в команде относятся к его поступку?

— С пониманием.