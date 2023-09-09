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Сегодня, 20:11

Кузьмичев назвал Изидора футболистом для глубины состава «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил трансфер Вильсона Изидора в «Зенит».

«Изидор — это футболист для глубины состава «Зенита», — сказал Кузьмичев. — Если исходить из тактики Семака, то ему нужен был третий нападающий, потому что игра в двух форвардов подразумевает еще одного конкурирующего футболиста. Если Семак вернется к прежней схеме 4-2-3-1, то Сергей Богданович будет использовать Изидора с краю, но там тоже высокая конкуренция. Да, Вильсон усилит «Зенит» в плане того, что этот футболист может выйти на замену и поддержать определенный темп игры с минимальной потерей качества», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Он также рассказал, можно ли считать этот трансфер удачной сделкой для «Локомотива».

«Локомотив» вынудили это сделать. Мы помним, что Изидор поставил ультиматум, не собирался возвращаться, очень хотел остаться во Франции. Держать в команде человека, который в открытую пошел на конфликт, странная затея. При наличии предложения от «Зенита» «Локомотив» нашел приемлемое решение. Со спортивной точки зрения уход Изидора — это ослабление состава, потому что при выходе на замену он совершал много результативных действий", — добавил Кузьмичев.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-izidor-e-to-futbolist-dlya-glubiny-sostava-zenita/
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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 - : -
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 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
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Рубин – Зенит
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