Кухарчук тренируется индивидуально и пропустит матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации «РБ Спорт», 33-летний футболист восстанавливается после перелома мизинца на ноге и уже приступил к индивидуальным тренировкам.

Также сообщается, что Кухарчук пропустит матч 3-го тура РПЛ с «Краснодаром». Под вопросом и участие игрока в матче FONBET Кубка России против «Спартака», который пройдет 8 августа.

В прошедшем сезоне Кухарчук выступал за «Химки» и «Торпедо». Он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.