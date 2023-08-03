Защитник «Рубина» Фаттахов продолжит карьеру в «Кубани»

Как стало известно «СЭ», защитник «Рубина» Ленар Фаттахов продолжит карьеру в «Кубани» на правах арендного соглашения до конца текущего сезона.

20-летний Фаттахов имеет опыт выступления в РПЛ, где провел 4 матча за основную команду «Рубина», а также принял участие в 2 играх Кубка России.