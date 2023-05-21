«Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ

«Крылья Советов» дома обыграли «Урал» в матче 28-го тура чемпионата России — 3:0.

На 20-й минуте встречи вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил повреждение и не смог продолжить матч. На поле его заменил Евгений Фролов, этот выход на поле стал первым для 35-летнего голкипера в текущем сезоне.

Счет в этой встрече открыл защитник самарской команды Гленн Бейл на 45+4-й минуте матча.

На 52-й минуте матча нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество своей команды.

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре также отличился в этой встрече. 22-летний нападающий реализовал пенальти на 60-й минуте матча и довел счет до разгромного.

11-метровый был назначен за нарушение в штрафной площади со стороны хавбека «Урала» Ибраима Сиссе на полузащитнике самарцев Максиме Витюгове.

«Крылья» поднимаются на 12-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 29 очками за 28 матчей, они обошли «Факел» и вышли из зоны стыковых матчей. «Урал» занимает 11-е место и опережает самарцев на одно очко.