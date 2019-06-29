"Крылья Советов" проиграли "Хайдуку", Комбаров провел за самарцев второй матч за день

"Крылья Советов" уступили "Хайдуку" в контрольном матче - 1:2. Единственный мяч в составе самарцев провел Александр Соболев.

"Крылья" проводили второй матч за день - в первом они уступили чешскому "Банику" со счетом 0:1. В обоих встречах принял участие новичок самарцев Дмитрий Комбаров.

Контрольный матч

"Хайдук" (Хорватия) - "Крылья Советов" (Россия) - 2:1 (2:0)

Голы: Делич, 14 (1:0). Дьюрчо, 19 (2:0). Соболев, 56 (2:1).

"Крылья Советов": Рыжиков (Овсянников, 46), Чичерин (Полуяхтов, 46), Карпов, Рохель (Бурлак, 60), Комбаров (Зотов, 60), Тимофеев (Смирнов, 80), Якуба, Антон (Шейдаев, 60), Зиньковский (Голенков, 85), Терехов, Соболев (Гасилин, 65).