«Крылья Советов» — ЦСКА: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА побеждает «Крылья Советов» после первого тайма матча 15-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 45+5-й минуте забил защитник Игорь Дивеев, для которого мяч стал 5-м в этом сезоне РПЛ.

На 32-й минуте судья Иван Абросимов отменил из-за офсайда гол Ивана Сергеева («Крылья Советов»). Спустя семь минут по этой же причине не засчитали гол Секу Койта (ЦСКА). В обоих случаях эпизод просматривал ВАР.