«Крылья Советов» — ЦСКА: армейцы ведут в счете после первого тайма
ЦСКА побеждает «Крылья Советов» после первого тайма матча 15-го тура РПЛ — 1:0.
Гол на 45+5-й минуте забил защитник Игорь Дивеев, для которого мяч стал 5-м в этом сезоне РПЛ.
На 32-й минуте судья Иван Абросимов отменил из-за офсайда гол Ивана Сергеева («Крылья Советов»). Спустя семь минут по этой же причине не засчитали гол Секу Койта (ЦСКА). В обоих случаях эпизод просматривал ВАР.
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|34
|
3
|Зенит
|14
|10
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|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
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|30
|
5
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|25
|
6
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|2
|6
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|12
|
14
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|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
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|12-27
|9
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|Оренбург
|15
|1
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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