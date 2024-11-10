«Крылья Советов» — ЦСКА: Дивеев забил в концовке первого тайма

ЦСКА вышел вперед в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 45+5-й минуте забил Игорь Дивеев. 25-летний защитник забил пятый гол в этом сезоне РПЛ.