«Краснодар» — «Урал»: гости сравняли счет в матче

Полузащитник «Урала» Александр Юшин забил на 40-й минуте матча с «Краснодаром» в 25-м туре РПЛ — 1:1.

Эрик Бикфалви сделал скидку грудью, а Юшин пробил по воротам с лета. Вратарь «быков» Матвей Сафонов не успел среагировать и лишь кончиками пальцев коснулся мяча.